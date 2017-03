Peiling in Antwerpen: N-VA van De Wever krimpt, Groen haalt kaap van 20 procent

Door: Jan Segers & Philippe Truyts

30/03/17 - 05u30 Bron: Eigen berichtgeving

Bart De Wever (N-VA) en Wouter Van Besien (Groen). © Belga.

Antwerpen Wie wordt in 2018 de grote uitdager van burgemeester Bart De Wever? Niet de rode kandidaat Tom Meeuws, lijkt het - zijn sp.a bloedt in onze peiling. Wouter van Besien, zo te zien - zijn Groen floreert. Of alsnog de nieuwe Antwerpenaar Kris Peeters (CD&V)? Dat niemand zich illusies maakt, zegt De Wever: "Er is een grote kans dat ik straks win."

Op 15 maart sloten de stad Antwerpen en de Vlaamse regering een Oosterweelakkoord met de actiegroepen. Op 23 maart reed een vermeende terrorist als een dolleman over de Meir. Voor een goed begrip: de peiling in opdracht van 'Het Laatste Nieuws' en 'VTM Nieuws' werd afgenomen tussen 6 en 17 maart.



In die peiling krijgt de N-VA een tik die burgemeester De Wever niet zag aankomen. De partij verliest ruim 8%. In 2012 triomfeerde De Wever met 37,7%. Vandaag zakt N-VA tot 29,3%. Daarmee blijft ze weliswaar ruim de grootste. Bovendien blijft ook zijn centrumrechtse coalitie van N-VA, CD&V en Open Vld in deze peiling (in zetels) overeind, zij het zonder veel overschot.

Op losse schroeven Peter Mertens (Pvda+). © belga. Het slechte nieuws voor De Wever is dat die 29,3% te weinig zou zijn om groter te blijven dan een mogelijk kartel sp.a/Groen. Het goede nieuws voor hem is dat zo'n kartel na deze peiling op losse schroeven staat. Daarvoor steekt Groen te ver uit boven de sp.a.



Bovendien wordt op basis van deze peiling een centrumlinkse coalitie van Groen, sp.a en CD&V kantje boord. Een grote anti-De Wever-coalitie, "de vierkoppige draak" zoals de burgemeester ze noemt, biedt mathematisch een oplossing, maar is politiek weinig waarschijnlijk. CD&V-voorzitter Wouter Beke liet al verstaan dat een coalitie met de radicaal-linkse PVDA van Peter Mertens voor de christendemocraten geen optie is. Die PVDA stagneert overigens in deze peiling (8,3%). Ook een uitbreiding met Open Vld (5,5%) lijkt uitgesloten. "Iedereen tegen De Wever? Hij zou niets liever hebben", klinkt het links en rechts.

Stevig lijstje Bart De Wever (N-VA) bij de voorstelling van de Ronde van Vlaanderen. © belga. Bart De Wever is niet onder de indruk van het peilingresultaat van N-VA. "Ik neem het met een korrel zout", zegt hij. "Herinner u de peilingen van 2006 en 2012. Die zaten er glad naast. Maar bon, voor wat het cijfer waard is: 29,3% is minder dan ik verwachtte en dan wat ik voel op straat.



Toch is er geen enkele reden tot paniek. Bekijk ons palmares. We hebben de belastingen verlaagd. De haven boekt records. De criminaliteit is gedaald. We hebben meer schoolklasjes, meer kinder­opvang, meer bezoekers dan ooit. We hebben een akkoord over Oosterweel en een lage-emissiezone. En zondag start hier de Ronde van Vlaanderen. Stevig lijstje, toch?"



De Wever wil niet euforisch doen, zegt hij, maar hij heeft er het volste vertrouwen in dat N-VA straks een eind boven de 30% uitkomt. "Op basis van ons palmares geef ik ons een grote kans om de verkiezingen te winnen. In dat geval ga ik door als burgemeester, liefst met dezelfde coalitie. Ik denk dat één op de drie Antwerpenaren zich achter N-VA schaart. 33 à 34%, dat lijkt me realistisch. De bijna 38% van 2012 wordt moeilijk. Toen had je een echt duel om de sjerp tegen Patrick Janssens. Hoe het straks uitdraait, kan vandaag niemand voorspellen." (lees verder onder de grafiek)

Gezonde lucht Wouter Van Besien (Groen). © photo news. Komt het tot een duel met Wouter Van Besien? Groen scheert in onze peiling hoge toppen. Van amper 8% in 2012 stoomt de partij nu door naar 20,1%. Daarmee doet ze ruim beter dan de inhoudelijk en strategisch verdeelde sp.a van kandidaat-burgemeester Tom Meeuws (13,1%). Dat maakt de komende kartelgesprekken nog lastiger dan ze al waren.



"Ik hou een slag om de arm", zegt Wouter Van Besien, bedaard als altijd, "maar de tendens voelde ik al een tijdje: Groen zit in de lift, hier en elders. Die 20% is geweldig nieuws. Wij zijn het meest geloofwaardige alternatief voor Bart De Wever. Hij en zijn N-VA zijn in oorlog met het middenveld. Wij willen een gezonde samenwerking en gezonde lucht, hier in Antwerpen."



Over een mogelijk kartel met sp.a, en wie dat dan trekken mag, spreekt Van Besien zich niet uit. "Te vroeg. Daar beslissen we ten laatste deze zomer over." Van Besien zwijgt in alle talen, maar het spreekt voor zich dat Groen zich na een dergelijke peiling niet blind voor de kar van de rode kandidaat laat spannen. Evenmin zal bij sp.a de goesting groot zijn om Groen met het oog op de Vlaamse en federale verkiezingen van 2019 een duw in de rug te geven door Van Besien aan de sjerp te helpen. "No way", hoor je in Antwerpen. "Geen van de twee partners staat voor dat kartel te springen." Gaat elk zijn weg, voor en na de verkiezingen?



Mathematisch lijkt vandaag zelfs een coalitie van N-VA en Groen mogelijk. "Dat gaan we echt niet doen", lacht Wouter Van Besien. Hoe dan ook zal hij als alternatief voor De ­Wever zowel de sp.a als CD&V nodig hebben - de CD&V van Kris ­Peeters, verrassend hoog gepeild (14,1%). Hoe hoog zou die zijn prijs daarvoor opdrijven? Peeters burgemeester? De hypothese wordt vooralsnog weggelachen aan beide zijden. "Er zal nog veel water door de Schelde vloeien." (lees verder onder grafiek)

Kris Peeters (CD&V), uitdager op kousenvoeten: "Hart onder de riem" Eén score in onze Antwerpse peiling doet links en rechts wenkbrauwen fronsen: de 14,1% van de nieuwbakken Antwerpenaar Kris Peeters (CD&V). Daarmee zouden de Antwerpse christendemocraten zowaar groter zijn dan sp.a, hun kartelpartner uit 2012. "Verbazend", klinkt het bij andere partijen. "Hoe kan die partij plots driemaal sterker staan dan toen? En Peeters is hier nog niet eens aangekomen." Maar ook: "Als dit klopt, heeft N-VA een probleem. Dan wordt Kris de kingmaker. En beslist hij welke kant het in 2018 uitgaat: rechts of links."



Peeters noemt die 14% een hart onder de riem. "Goed voor het moreel van de troepen", zegt hij. "En we voeren nog niet eens campagne. Het kan dus alleen maar beter gaan, toch? Oké, een peiling is maar een momentopname en ik pin me niet vast op een percentage, maar het is wel mijn ambitie om met mijn partij straks in het midden van het bed te liggen. CD&V wil graag een beslissende rol spelen in welke kant het in 2018 opgaat." Over zijn eigen rol in dat scenario spreekt Peeters zich nog niet uit. Wordt hij de uitdager op kousenvoeten? "Voeten op de grond." (lees verder onder de grafiek)

De Wever favoriet van 1 op 3 Antwerpenaars Gevraagd naar wie ze in 2018 het liefst op 't Schoon Verdiep zien, kiest 34% van de Antwerpenaars voor burgemeester Bart De Wever. "Dat is wat ik verwachtte", zegt De Wever. "Eén op de drie, dat lijkt mij realistisch."



15% noemt Wouter Van Besien zijn favoriete burgemeester. Opvallend is dat slechts 10% van de Antwerpenaren de sp.a-kandidaat Tom Meeuws als nieuwe burgemeester verkiest. Niet alleen de flauwe score van zijn partij speelt hem parten, ook zijn eigen geringe bekendheid. Ook de nieuwe lijsttrekker van Open Vld, staatssecretaris Philippe De Backer (2%), heeft nog een groeimarge.