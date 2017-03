Kind met bacteriële meningitis in kinderdagverblijf in Doornik

Door: redactie

29/03/17

Een kind dat een gemeentelijk kinderdagverblijf in Doornik verbleef, is in het ziekenhuis opgenomen voor een bacteriële meningitis. De verantwoordelijken hebben vandaag alle noodzakelijke maatregelen genomen voor het welzijn van de andere kinderen en het personeel.