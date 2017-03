Drie jaar cel voor moeder die haar zoontje ontvoerde

KV

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Jana C. (43) veroordeeld tot drie jaar cel. De vrouw had in 2009 haar zoontje mee naar haar thuisland Slovakije genomen en weigert het kind sindsdien terug naar ex-man Johnny H. uit Merksem te brengen, ondanks een eerdere veroordeling tot twee jaar cel.

Johnny en Jana huwden in 2000 en kregen een dochter die nu 15 jaar is, en een zoon van 13. Het koppel kreeg huwelijksproblemen en op 20 juni 2009 vertrok Jana met hun zoontje naar Slovakije. Johnny heeft het kind sindsdien niet meer gezien.



De rechtbank kende hem in september 2009 het exclusief ouderlijk gezag toe en legde Jana C. een dwangsom op van 1.500 euro per dag dat ze het kind achterhoudt. Ze ging daartegen in beroep, maar de zaak is nog steeds hangende.



Later werd er ook een Europees aanhoudingsmandaat tegen haar uitgevaardigd, maar Slovakije weigert dat uit te voeren. De correctionele rechtbank van Antwerpen veroordeelde Jana C. in juni 2011 tot twee jaar cel, een uitspraak die een jaar later in beroep bevestigd werd.



Veel indruk maakte dat echter niet, want de jongen verblijft nog altijd in Slovakije. In juni 2016 besliste de rechtbank in Bratislava bovendien om het ouderlijk gezag aan Jana C. toe te kennen en werd Johnny H. veroordeeld tot een maandelijkse onderhoudsbijdrage van 250 euro.



De verdediging van Jana C. vond bijgevolg dat ze niet veroordeeld kon worden, maar de rechtbank dacht daar anders over. "Beklaagde blijft hardnekkig de uitvoering van de Belgische beslissingen belemmeren en trok ook geen lessen uit een voorgaande veroordeling. Haar houding wijst op een lak aan wetten en regelgeving", oordeelde de rechter, die ook haar onmiddellijke aanhouding beval.