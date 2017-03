Peiling: mobiliteitsplan verdeelt Gentenaars in voor- en tegenkamp

Door: Jan Segers

29/03/17 - 19u18

© James Arthur.

Het mobiliteitsplan van schepen Filip Watteeuw (Groen) verdeelt de Gentenaars. Dat blijkt nu ook uit onze peiling. De ene helft is voor (45%), de andere helft is tegen (46%). 9% heeft geen mening. Volgende maandag treedt het plan in werking.