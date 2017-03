Peiling Gent: winst voor Open Vld, socialisten zien af

Door: Jan Segers en Sabine Vermeiren

Gent De jonge liberaal Mathias De Clercq (35) krijgt in 2018 een unieke kans om burgemeester van zijn vree wijze stad te worden. In Gent-na-Termont ligt alles open, zo wijst onze peiling uit. Open Vld boekt winst, het rood-groene kartel verliest zijn absolute meerderheid en de socialisten zien af. Paars is niet dood, maar rood-groen waarschuwt Mathias De Clercq: "Hij burgemeester? Niet met ons." Wel van een rechtse coalitie? Dan zal hij Mieke Van Hecke (CD&V) moeten verleiden.

Mathias De Clercq van Open Vld. © Foto PN. Gent heeft een woelig jaar achter de rug en een al even woelig jaar voor de boeg. Er was Optima, waarin burgemeester Termont (sp.a) onder vuur lag. Er was Publipart, dat Tom Balthazar (sp.a) en Siegfried Bracke (N-VA) de kop kostte. En maandag gaat het veelbesproken mobiliteitsplan van start. De Ipsos-peiling van 'Het Laatste Nieuws' en 'VTM Nieuws' geeft aan dat de helft van de Gentenaren uitgesproken voor is en de andere helft fel tegen.



Bovendien komt er door het afscheid van de immens populaire burgemeester Daniël Termont een geweldig pak stemmen vrij. In 2012 haalde Termont als lijsttrekker van het rood-groene kartel bijna 45.000 voorkeurstemmen. "Neem dat hij daar in 2018 als lijstduwer de helft van overhoudt", klinkt het in het Gentse stadhuis. "Dan nog valt er een pak te rapen." Door wie? Dat is de hamvraag.



In 2012 haalde het kartel sp.a/Groen de absolute zetelmeerderheid (45,5%). Toch nam Termont er toen de Open Vld van Mathias De Clercq bij. De paarse traditie - nu bijna 30 jaar sinds 1988 - werd voortgezet. Volgens onze peiling is paars(groen) lang niet dood, maar de interne verhoudingen wijzigen wel. Sp.a/Groen, het kartel van kandidaat-burgemeester Rudy Coddens, houdt 38,8% over, terwijl De Clercq zijn Open Vld ziet stijgen van 16,5% naar 22,5%. Rood-groen en paars als communicerende vaten: typisch Gents?



"Blij met onze score", zegt Mathias De Clercq. "De Gentenaar apprecieert ons werk." Nochtans is 60% van de blauwe kiezers tegen het mobiliteitsplan. "Dat valt wel mee", denkt De Clercq. "Geef dat plan een faire kans en stuur het snel bij waar nodig." Mathias De Clercq blijkt vandaag de populairste kandidaat-burgemeester te zijn.

"Niet verrassend" Rudy Coddens, lijsttrekker van sp.a in Gent. © belga. Populairder dan Rudy Coddens (sp.a) van het kartel. "Niet verrassend", zegt Coddens. "Mathias is al tien jaar kandidaat-burgemeester. Ikzelf ben helemaal nieuw." De socialisten komen verzwakt uit Optima en Publipart. Het aandeel van Groen in de 38,8% van het kartel kon wel eens even groot zijn als dat van de sp.a. Maar over de enige kandidaat-burgemeester is er vooralsnog geen discussie. "Dat is Rudy", zegt Elke Decruynaere (Groen). "Niet ik."



Voor Mathias De Clercq, door sommigen gebrandmerkt als een eeuwige belofte, is het nu of misschien wel nooit meer. "Ik heb vree veel goesting om burgemeester van Gent te worden", zegt hij. "Van welke coalitie? Dat zien we wel nadat de kiezer heeft gesproken."



Maar hoe die kiezer zich ook uitspreekt, burgemeester van paarsgroen wordt De Clercq niet, waarschuwt Decruynaere (Groen). "Niet met ons. Als Mathias burgemeester wordt, zal het van een rechts bestuur zijn." Lees: van een coalitie met Open Vld, de N-VA van Elke Sleurs en de CD&V van Mieke Van Hecke, oud-topvrouw van het katholiek onderwijs. Concreet: dan zal hij Van Hecke moeten verleiden. (lees verder onder de grafiek)

En haar hart klopt links. Mieke Van Hecke, lijsttrekster voor CD&V in Gent, bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. © photo news. "De 10% van deze peiling is een mooie start, maar ik denk dat we in 2018 hoger zullen scoren", denkt Mieke Van Hecke. "Met mijn imago wil ik zo veel mogelijk oud-CD&V'ers terughalen. We zijn er in Gent een pak kwijtgeraakt, de jongste 10, 20 jaar. En we hebben hier het afhaken van Sarah Claerhout als lijsttrekker moeten verteren."



Hoe dan ook wil Mieke Van Hecke in 2018 groot genoeg zijn om in een volgende coalitie te stappen. Links of rechts? De peiling houdt beide mogelijkheden open. "Maar paars zal er alles aan doen om door te gaan", hoor je bij de oppositie. "Als het erop aankomt, zullen rood, groen en blauw elkaar weer vinden." Sp./Groen kan Open Vld en CD&V wellicht tegen elkaar uitspelen.



Anderen leggen de sleutel bij Mathias De Clercq. "Wil hij absoluut de sjerp of neemt hij genoegen met nog eens een beurt als eerste schepen?" Wil hij absoluut die sjerp, dan is de sleutelrol voor de CD&V van Mieke Van Hecke: helpt ze burgemeester De Clercq in het zadel of wipt ze zijn Open Vld uit het Gentse stadsbestuur? Het pokeren is begonnen, de weg nog lang.

Volgende burgemeester? 27% kiest voor De Clercq (Open Vld) Gevraagd naar hun favoriete volgende burgemeester gaat 27% van de Gentenaars voor Mathias De Clercq (Open Vld). Daarmee scoort de jonge liberaal hoger dan de minder bekende Rudy Coddens (18%), die bij sp.a de ontslagnemende lijsttrekker Tom Balthazar vervangt, en de groene Elke Decruynaere (17%).



N-VA-kandidate Elke Sleurs scoort 14%. Mieke Van Hecke (CD&V) was op het moment van de peiling nog niet aangeduid als lijsttrekster van haar partij.