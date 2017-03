Vriend vermoorde Sofie: "Ik ben er nog altijd kapot van. De zaak vreet elke dag aan mij"

Jelle Houwen

29/03/17 - 18u03 Bron: Eigen berichtgeving

Wouter C., de vriend van Sofie Muylle, hoopt dat de speurders nu heel snel te weten komen wie de man met de blauwe jas is die enkele uren rond de zeedijk is blijven ronddwalen. © VTM & RV.

"Ik heb de nieuwe opsporingsreportage ook gezien en hoop dat ze nu erg snel die man met de blauwe jas vinden", reageert Wouter C., de vriend van Sofie Muylle. Hij vergezelgde de jongedame op 22 januari. Enkele uren later werd ze vermoord teruggevonden.

"Dat die man zichzelf nog zou aangeven, geloof ik niet", klinkt het bij de dokterszoon uit Brugge. "Dan kon hij dat evengoed de vorige keer gedaan hebben. Of misschien is het een illegaal. Maar ik hoop wel dat iemand hem nu herkent en dat het alles in een stroomversnelling kan brengen."



Wouter C. bevindt zich momenteel in het buitenland. Hij is op reis. "Ik móest er gewoon even tussenuit, om mijn gedachten te kunnen verzetten. Ik ben er nog steeds kapot van. Want nog elke dag vreet die zaak aan me, nog elke dag denk ik aan Sofie en vraag ik me af wat haar overkomen is. Maar in het buitenland laat de zaak me niet los. Ik volg het nieuws over de opsporing op de voet."



Vijftig tips

Intussen zouden al vijftig tips zijn binnengelopen na de uitzending van het VTM-opsporingsprogramma 'Faroek', gisteren op televisie. Dat heeft het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge, gemeld. Speurders willen dringend te weten komen wie de man met de blauwe jas is, die urenlang op de plaats van de feiten rondhing. Een eerdere uitzending van 'Faroek' zorgde ervoor dat bijna alle getuigen geïdentificeerd konden worden.



De man met de blauwe jas is ongeveer 1,70 tot 1,75 meter groot en hangt in totaal zeven uur lang rond in de buurt van de vindplaats van het lichaam. Uit camerabeelden en getuigenissen blijkt ook dat de man met de felblauwe jas zich vreemd gedroeg. Om 14.07 uur verdwijnt de man in de Diksmuidestraat definitief uit beeld. Alle informatie blijft welkom op het gratis nummer 0800/30.300 of via opsporingen@police.belgium.eu.