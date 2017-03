Rodenbach drink je voortaan uit een ribbelglas

Door: Charlotte Degezelle, HR

29/03/17 - 16u00 Bron: Eigen berichtgeving

© RV.

De bieren van brouwerij Rodenbach krijgen een nieuwe look. De traditionele Rodenbach gaat voortaan door het leven als 'Rodenbach Classic' en wordt niet langer geserveerd in een voetglas, maar in een ribbelglas.