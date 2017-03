Mohamed R. in beroep tegen aanhouding na "mogelijk vermeden aanslag"

RVL

29/03/17

De man die aan hoge snelheid over de Antwerpse Meir reed, gaat in beroep tegen de bevestiging van zijn aanhouding. Over twee weken komt de Kamer van Inbeschuldigingstelling samen. Hij zal nu binnen de vijftien dagen voor de Kamer van Inbeschuldigingstelling verschijnen, die moet beslissen of hij al dan niet in de cel blijft.

Militairen hadden vorige week donderdag een rode Citroën met Franse nummerplaten met hoge snelheid over de Antwerpse Meir zien rijden, waarbij de bestuurder voetgangers in gevaar zou hebben gebracht. Toen de militairen het voertuig wilden controleren op een kruispunt, negeerde de bestuurder het rode licht en reed hij ervan door.



Een snelleresponsteam van de lokale politie kon het voertuig even later lokaliseren op de parking van de Sint-Michielskaai en de bestuurder arresteren. In zijn auto lagen verschillende steekwapens en een riotgun. Mohamed R. werd een dag later aangehouden voor poging tot moord en slagen en verwondingen in een terroristische context en voor inbreuken op de wapenwetgeving.



Mohamed R. ontkende bij monde van zijn advocaat Raoul Vermeulen, dat hij voetgangers wilde aanrijden en zei dat hij verkeerd was gereden in de zoektocht naar zijn vriendin. De wapens had hij in zijn koffer liggen, omdat hij ze wilde verkopen. Van een terroristisch oogmerk zou geen sprake zijn.