Fietser (67) overleden na val

29/03/17 - 15u02 Bron: Belga

Ninove De fietser die dinsdagavond zwaargewond raakte in Ninove, is aan zijn verwondingen overleden. Dat meldt de Dendermondse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen vandaag.

Het ongeval met de fietser gebeurde in de Preekherenstraat in Ninove. Er was ook een ongeval op de N8 in Ninove, maar dat ging om een aanrijding tussen twee auto's. De fietser was ten val gekomen, vermoedelijk zonder dat er andere voertuigen betrokken waren.



Volgens het parket raakte de fietser levensgevaarlijk gewond en werd hij overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij aan zijn verwondingen is overleden. Het ging om een 67-jarige man uit Ninove. Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld.