Jaar effectief voor dief die bij heterdaad "bom" riep

29/03/17 - 13u29 Bron: Belga

De rechtbank in Kortrijk. © Google Street View.

De Kortrijkse strafrechter heeft een dertiger veroordeeld tot een effectieve celstraf van een maand. Hij stond terecht voor diverse diefstallen. Bij een van die feiten werd hij op heterdaad betrapt, waarop hij zijn rugzak weggooide. De man zelf ontkent dat hij daarbij "bom! " riep, maar de rechtbank achtte dat alsnog bewezen.

Eind vorig jaar probeerde R.V. (38) in de Colruyt 50 pakjes sigaretten te ontvreemden. Hij werd op heterdaad betrapt. In een poging om alsnog te vluchten, zou hij zijn rugzak hebben weggegooid en daarbij geroepen hebben "bom!". De dertiger ontkende dat voor de strafrechter. "Ik heb mij kwaad gemaakt omdat ze mij niet loslieten, meer niet", zei hij.



V. moest zich ook verantwoorden voor de diefstal van brandstof in Kuurne en in Wevelgem. Hij ging tanken zonder te betalen. Voor een diefstal in Harelbeke, waarbij onder meer een bromfiets werd buitgemaakt, werd hij vrijgesproken. Voor de overige diefstallen krijgt R.V. een jaar effectief.