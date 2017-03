DE FEITEN VAN DAG TOT DAG: dit weten de speurders nu over de moord op Sofie Muylle (27)

Door: FT

De speurders hopen snel de man met de blauwe jas te vinden. Hij zou volgens het gerecht meer weten over de moord op de 27-jarige Sofie Muylle. © VTM & RV.

De zaak-Sofie Muylle lijkt meer dan ooit muurvast te zitten. Na 66 dagen loopt de moordenaar van de 27-jarige vrouw nog altijd vrij rond. Cruciaal element in het onderzoek vandaag: 'de man met de blauwe jas'. Dit overzicht toont van dag tot dag wat er zich precies heeft afgespeeld en over welke informatie de speurders beschikken.

22 JANUARI Wandelaars vinden op zondagmiddag 22 januari, om 12.20 uur, het lichaam van een jonge vrouw op het strand van Knokke. De vrouw ligt onder het staketsel van een houten terras van café 'Le P'tit Bedon' ter hoogte van de Zeedijk nummer 671, gekleed in een rokje en een witte blouse, maar met ontblote buik. Het labo en afstappingsteam komen ter plaatse, maar kunnen nog geen uitsluitsel geven over de doodsoorzaak. Men vermoedt dat de vrouw in de nacht van zaterdag op zondag gestorven is. Haar lichaam zou op het strand gedumpt zijn - meer bepaald tussen middernacht en 8 uur 's morgens. Er zijn geen sporen van geweld op het lichaam terug te vinden, enkel wat oppervlakkige verwondingen in het gezicht. Lees ook Politie verspreidt nieuwe beelden van 'man met blauwe jas' in moordzaak Sofie Muylle

Had vermoorde Sofie Muylle afspraakje met haar moordenaar? 22 januari: het lichaam van Sofie wordt door wandelaars gevonden onder een houten terras op het strand van Blankenberge. © Bart Boterman.

23 JANUARI Een vrouw die in de omgeving van het strand woont, stapt naar de politie om een verklaring af te leggen. Ze vertelt agenten dat ze in de nacht van zaterdag op zondag - rond halfvier 's nachts - twee "ijzingwekkende kreten" heeft gehoord. Ze realiseert zich dat het slachtoffer die nacht misschien om hulp heeft geroepen.



Het slachtoffer is intussen geïdentificeerd. Het gaat om de 27-jarige Sofie Muylle die in een rijtjeshuis in Roeselare woont, op zo'n vijftig kilometer van de plek waar ze werd gevonden. Sofie volgde een opleiding tot schoonheidsspecialiste, maar kennissen zeggen dat ze al een tijdje werkloos is. Er raakt bekend dat de jonge vrouw al veel tegenslag heeft gekend in het leven. Zo verloor ze eerder haar moeder en broer. Een vriendin getuigt: "Sofie is altijd positief blijven denken, ondanks alles wat er is gebeurd. Ze wilde iets maken van haar leven." Sofie wordt beschreven als sociaal, goedlachs en extravert. "Ze hechtte ook veel belang aan haar uiterlijk en wilde er altijd verzorgd uit zien." Haar vader Daniël en broer Stan nemen afscheid van hun dochter en zus, maar zijn te diep geschokt om te reageren.



Ook de eerste onrustwekkende elementen komen aan het licht. Sofie had zelf geen auto en zou dus met het openbaar vervoer naar Knokke zijn gereisd, of ze reed met een kennis mee. Ze wilde allicht een stapje in de wereld zetten. De politie heeft daarnaast op het strand een sleepspoor ontdekt van ongeveer 25 meter lang. Dat spoor vertrekt vanop het strand naar de zeedijk. Het gerecht gaat ervanuit dat een onbekende Sofie tot aan het terras heeft gesleept. Of er voetsporen zijn gevonden, wil of kan het parket niet kwijt. 23 januari: het lichaam van de vrouw wordt geïdentificeerd. Het is dat van de 27-jarige Sofie Muylle. © RV. Op het strand was een sleepspoor te zien van ongeveer 25 meter, tot op de plek waar de vrouw gevonden werd. © Bart Boterman.

24 JANUARI De wetsdokter deelt zijn bevindingen mee aan de gerechtelijke politie: Sofie is wel degelijk vermoord en versleept. "Er is duidelijk kwaad opzet in het spel, maar er zijn nog geen arrestaties verricht. De dader loopt dus nog vrij rond", deelt het parket van Brugge mee. Alle camera's in de buurt worden uitgepluist. Men is te weten gekomen dat Sofie het laatst werd gezien aan de KZ Pianobar, op de Canadasquare, 1,2 kilometer van de plaats waar Sofie zondagmiddag gevonden wordt. Bij haar: dokterszoon Wouter C. uit Brugge, de nieuwe vriend van het meisje. De dertiger staat bij de politie gekend voor slagen en verwondingen, drugs en oplichting. Speurders ondervragen de man uitvoerig, maar hij wordt niet aangehouden.



Via camerabeelden raakt meer bekend over Sofies laatste uren. Na een bezoek aan de Kitsch Club in het casino van Knokke, proberen de jonge vrouw en haar vriend rond 05.00 uur zaterdagnacht binnen te geraken in danscafé Chagall. Uiteindelijk stappen ze de bar ernaast binnen, de KZ Pianobar. Na enkele drankjes verdwijnt het koppel even. Sofies handtas en gsm blijven achter. Wouter C. duikt de bar later weer binnen, zonder Sofie. "Ik vind mijn vrouw niet meer", vertelt hij de uitbaatster. De bar sluit rond 9 uur 's morgens. De uitbaatster geeft C. de handtas van Sofie terug. Samen rijden ze met een taxi weg. De dertiger wordt afgezet aan het Stationsplein van Knokke en keert vermoedelijk met het openbaar vervoer terug naar Brugge. De uitbaatster van de zaak wordt twee uur lang ondervraagd. Sofie en haar vriend Wouter C. wilden nog iets drinken in Chagall's Pub, maar stapten uiteindelijk de KZ Pianobar binnen. © Jelle Houwen.

25 JANUARI Dokterszoon Wouter C. reageert: "Ik heb niets met Sofies dood te maken. Ik wil dat het gerecht alles zo snel mogelijk uitpluist. De speurders moeten tot op het bot gaan. Ik ben onschuldig. Ondanks alle verdachtmakingen door mijn jeugdzondes heb ik niets te verbergen." De speurders onderzoeken onder meer de gsm van de man. Hij verklaart dat hij Sofies naam heeft lopen schreeuwen in de straten rond de KZ Pianobar. "Ze ging een luchtje scheppen, maar kwam niet terug."



Intussen raakt ook bekend dat Sofie al sinds vier weken inwoonde bij C., in een appartement in Brugge. Het Brugse parket benadrukt dat het moorddossier de hoogste prioriteit krijgt. Over de doodsoorzaak wil men niets kwijt, maar uit de autopsie zou blijken dat de vrouw verstikt werd. Er liggen intussen witte rozen aan de plek waar Sofie gevonden werd, en er zijn hartjes in het zand getekend. 25 januari: het huis van Sofie is verzegeld. De vriend van de vrouw, Wouter C., ontkent alle aantijgingen en neemt een advocaat onder de arm. © Ken Standaert & RV.

26 JANUARI Het onderzoek loopt erg stroef. Er raakt bekend dat Sofie Muylle een eerste keer gefilmd werd toen ze de KZ Pianobar verliet, een tweede en vermoedelijk ook nog derde keer langs het traject naar het strand voor brasserie Le P'tit Bedon op de Zeedijk in Knokke. Op de beelden is niet te zien hoe iemand haar achtervolgt. En ook de uitleg van Sofies vriend lijkt te kloppen. Dat bevestigt zijn advocaat: "Hij is haar gaan zoeken toen ze uit de bar verdween, is teruggekeerd en heeft op haar gewacht. Toen ze niet kwam opdagen, heeft hij haar vader gebeld en is hij naar de politie gegaan." W.C. stelt zich burgerlijke partij.



Een week na de moord houden een tiental vrienden uit Roeselare een herdenkingsmoment op het strand van Knokke-Heist. Ze leggen één voor één een witte roos neer aan het houten terras op het strand.



Dinsdag in alle vroegte pakken de speurders vijf personen op. De vijf - vermoed wordt dat het om bezoekers en de bazin uit de KZ Pianobar en personen uit de entourage van C. gaat - worden elk apart ondervraagd, niet als getuigen, wel als verdachten. Onder hen Wouter C., die geconfronteerd wordt met camerabeelden en telefoontjes die hij die nacht pleegde. "Maar eens te meer bleek dat hij noch het motief noch de gelegenheid had om de moord te plegen", klinkt het bij zijn advocaat. Alle vijf mogen als vrije mensen naar huis.



Familie en vrienden nemen in intieme kring afscheid van Sofie Muylle. De dienst vindt plaats in Roeselare. 28 januari: tientallen vrienden en familieleden leggen witte rozen neer op de plek waar Sofie gevonden werd. © Mathias Mariën.

3 FEBRUARI Twaalf dagen na de moord, vraagt de politie het publiek om de moord te helpen oplossen. Het gerecht is op zoek naar alle mogelijke beelden die die nacht tot op kilometers van de vindplaats van het lijk werden gemaakt. Het gaat om een kuststrook van negen kilometer lang: van langs de zeedijk in Knokke naar Zeebrugge tot in Nederland aan de andere kant. Ook camerabeelden van het gebied tussen het strand en de grote assen Elisabethlaan, Bayeauxlaan, Lippenslaan, Dumortierlaan en de Kustlaan noemen de speurders "interessant". Intussen doet in Knokke de ronde dat de speurders een illegaal zoeken als verdachte.



De politie maakt bekend dat het tientallen telefoontjes heeft gekregen na de oproep in de media. Een doorbraak komt er echter niet. Hoofdspeurder David Roelant heeft de dagelijkse leiding over het onderzoek naar de moord. © Mathias Mariën.

21 FEBRUARI In het VTM-opsporingsprogramma 'Faroek' worden voor het eerst camerbeelden verspreid van de bewuste nacht. De speurders zijn op zoek naar getuigen en mensen die die nacht op schok waren in Knokke. Ze willen onder meer spreken met de bestuurder van rode Ford Ka die om 05.03 de Jozef Nellenslaan indraaide. De reconstructie op tv toont ook dat Sofie vermoedelijk de Zeedijk opwandelde. Op bewakingsbeelden van 5.05 uur staat een schim die van rechts uit de Zonnelaan komt. Voorts willen de speurders ook meer weten over een lichtje op het strand op enkele tientallen meters van waar het lichaam van Sofie uiteindelijk werd gevonden.



En ze zoeken naar een man met een felblauwe jas. Joggers zagen om 8.30 uur een man met zijn rug naar de zee. Hij keek in de richting van de Zeedijk, waar Sofie is gevonden. Ze spreken van iemand van 1m70 groot, met lichtgetaande huid en een felblauwe jas. Drie uur later zag een vrouw van op het strand ook een man met een felblauwe jas. Die werd gefilmd door een camera op de Zeedijk. Politiemensen die om 14 uur op de crime-scène arriveren zagen ook hoe een man vertrok bij hun aankomst. Omdat dit een politieman opviel, nam hij een foto van de man. Opnieuw met een blauwe jas.



Meer dan veertig tips lopen binnen bij de politie. Er is nog steeds geen sprake van een doorbraak. Minstens twee mensen, die zich op de beelden hebben herkend, zouden zich hebben gemeld. 21 februari: in het VTM-opsporingsprogramma 'Faroek' worden voor het eerst camerbeelden verspreid van de bewuste nacht. Daarop is Sofie duidelijk te zien wanneer de Kitsch Club in het casino van Knokke buitenstapt. © VTM. De speurders gaan op zoek naar alle mogelijke getuigen, zoals deze jongeman die de Kitsch Club in Knokke verlaat. © VTM.