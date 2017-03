Slachtoffer explosie Sint-Agatha-Berchem overleden

Bewerkt door: mvdb

29/03/17 - 11u50 Bron: Belga

© Jan Aelberts.

De man die zaterdagochtend zwaargewond was geraakt bij de explosie in Sint-Agatha-Berchem, is dinsdag aan zijn verwondingen overleden. Dat meldt het Brusselse parket. Het gaat om een man geboren in 1941, met de initialen J.V. De man was één van de bewoners van het gebouw, waar hij een flat huurde.