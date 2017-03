Jongeman sticht brand bij buren omdat die vroegen de muziek wat stiller te zetten

SPS

29/03/17 - 12u03 Bron: Belga

De correctionele rechtbank van Charleroi heeft een jonge inwoner van Gilly veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf. In augustus 2016 stak hij het huis van zijn buren in brand die hem even voordien vroegen om zijn muziek wat zachter te zetten. De jongeman werd al eens veroordeeld tot zes jaar cel voor soortgelijke feiten.