"Activering reserves in de zorg mag geen excuus zijn om minder te investeren"

Oppositiepartij sp.a wil elk middel onderzoeken om meer te kunnen investeren in welzijn en zorg, maar waarschuwt dat het jongste N-VA-voorstel geen excuus mag worden om vanuit de overheid minder te investeren in zorg. Dat zegt Vlaams Parlementslid Jan Bertels in reactie op het N-VA-voorstel om de reserves van zorginstellingen te bundelen en zo te activeren.

Iets meer dan 600 vzw's in de zorgsector hebben samen twee miljard euro aan spaargeld staan, waarvan ongeveer 800 miljoen euro beschikbare cash. Dat becijferden N-VA'er Lorin Parys en onderzoeksbureau Graydon. Parys wil minstens een deel van dat geld activeren door een fonds op te zetten waar welzijnsorganisaties op vrijwillige basis aan kunnen bijdragen en een rendement uit zouden krijgen.



Oppositiepartij sp.a reageert voorzichtig en ziet er zeker geen 'deus ex machina' in. De socialisten zijn vooral blij "dat ook N-VA eindelijk erkent dat de nood in de zorgsector hoog is". "Want de N-VA heeft minister Jo Vandeurzen eerder een investeringsstop opgelegd", aldus Bertels.



Bertels beklemtoont dat zorg een kerntaak is van de overheid. "Dit mag dus geen nieuw excuus zijn om Vandeurzen te gaan droogleggen, geen adder onder het gras waardoor opnieuw minder geld zou gaan naar welzijn en zorg."



Maar de socialisten zijn dus wel bereid om het voorstel te bekijken. Bertels ziet alvast parallellen met de sp.a-voorstellen om slapend spaargeld van particulieren te activeren. Zijn voorzitter John Crombez verwees op Twitter intussen ook naar de 112 miljard euro aan "slapend geld" bij Belgische vennootschappen. "Sp.a stelt voor om 112 miljard slapend geld uit privésector te stoppen voor sociale doelen", aldus Crombez.