Meer wolken, maar overwegend droog

We kunnen ons vandaag aan meer wolken verwachten, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het kwik stijgt tot 16 of 17 graden. De temperatuur gaat morgen en vrijdag zelfs richting 20 graden, alvorens tijdens een wisselvallig weekend een kleine duik te nemen. Dat meldt het KMI deze ochtend.

Deze morgen is er veel bewolking in het noorden en het westen van het land, terwijl er elders nog brede opklaringen zijn. Geleidelijk spreidt de bewolking zich verder uit naar het oosten. Vooral langs de Nederlandse grens is een spatje regen mogelijk, elders blijft het zo goed als droog. Het kwik klimt tot tussen 12 en 15 graden ten zuiden van Samber en Maas en tot 16 of 17 graden elders.



Vannacht worden de opklaringen iets breder. De minima liggen tussen 5 en 11 graden.



Morgen start met wolken en zon, maar de bewolking neemt in de loop van de dag af. Het kwik stijgt tot 16 graden in Hoog-België en tot 20 of lokaal 21 graden in Laag-België. Vrijdag begint met veel zon en maxima van 16 tot zelfs 22 graden. Vanuit het westen verschijnt er echter meer bewolking en in de loop van de namiddag begint het vanaf de kust te regenen. Tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag trekt de regenzone verder naar het oosten.



Het weekend kondigt zich wisselvallig aan. Het wordt dan 5 of 6 graden frisser.