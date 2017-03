Deense koningin en koning Filip toasten op verbondenheid, bedrijfsleven sluit akkoorden af

Door: redactie

Gisterenavond is de eerste dag van het staatsbezoek van het Belgische koningspaar aan Denemarken afgerond met een staatsbanket in het Christiansborg-paleis in Kopenhagen. Koning Filip sprak van een "innige vriendschap" tussen beide koninklijke families en de uitstekende relaties tussen beide landen.

Op het banket waren ook onder meer de oud-voetballers Preben Elkjær Larsen, voormalig speler van Lokeren, en de latere Deense bondscoach Morten Olsen, die nog aan de slag was bij Anderlecht en Cercle Brugge, aanwezig.



Na Filip nam koningin Margrethe II het woord. Zij benadrukte eveneens de sterke vriendschappelijke banden tussen beide families. Daarnaast wenste ze ook haar steun te uiten voor de slachtoffers van de aanslagen van 22 maart vorig jaar.



Natuurlijke grondstoffen

De goede verstandhouding tussen Denemarken en België wordt volgens de vorsten gekenmerkt door de grondstoffen die in beide landen voorhanden zijn. "Het gemeenschappelijke dat ons verbindt, zijn onze hersenen en armen, onze natuurlijke grondstoffen", zei koning Filip daarover.



De Belgische delegatie, die onder meer negen universiteitsrectoren telt, zal vandaag een Deense universiteitsdelegatie ontmoeten. De rectoren zullen in Kopenhagen deelnemen aan een rondetafelgesprek. Lees ook "Kus hen niet en neem jullie onesie mee": met deze tips zullen Filip en Mathilde zich meteen thuis voelen tijdens hun staatsbezoek aan Denemarken

