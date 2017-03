Staatsveiligheid had info over De Decker die ze niet aan het gerecht overmaakte

IBR

De Staatsveiligheid had vragen bij de activiteiten van voormalig Senaatsvoorzitter Armand De Decker (MR), die zeker sinds 2011 in contact stond met Frankrijk, en had die informatie kunnen - zelfs moeten - overmaken aan het gerecht. Dat blijkt uit een verslag van het Comité I waar Belga lucht van kreeg. Het rapport vermeldt in het bijzonder de naam van voormalig administrateur-generaal Alain Winants.