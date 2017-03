Politie verspreidt nieuwe beelden van 'man met blauwe jas' in moordzaak Sofie Muylle

KVE

Speurders hebben via het VTM-opsporingsprogramma 'Faroek' nieuwe camerabeelden vrijgegeven van de 'man met de blauwe jas' in het kader van het onderzoek naar de moord op Sofie Muylle. De politie weet nog steeds niet wie hij is en deed daarom opnieuw een oproep naar getuigen.

Slachtoffer Sofie Muylle © RV. De man met blauwe jas loopt op het strand. © VTM Nieuws.

De 27-jarige vrouw uit Roeselare werd twee maanden geleden dood teruggevonden onder een terras in Knokke.



Ze werd in de nacht van 21 op 22 januari voor het laatst levend gezien in café KZ Piano Bar, waar ze in de vroege uurtjes was met haar vriend W.C. uit Brugge. Ze was er amper enkele minuten binnen en stapte plots alleen weer naar buiten. "Ik ga een luchtje scheppen", had ze tegen haar vriend verteld. Opmerkelijk: ze liet haar handtas en haar gsm achter. De plek waar haar lichaam de volgende ochtend gevonden werd, is meer dan een kilometer van de KZ Piano Bar verwijderd.



Opvallend: zowel voor als na de vondst van het lijk werd een man met een felblauwe jas gefilmd in de buurt van de plek waar Sofie Muylle werd gevonden. De politie is er nu zeker van dat het om één en dezelfde persoon gaat. "Dus tussen zeven uur en veertien uur hebben wij diezelfde man verschillende keren hier in beeld", verklaart David Roelant van de federale gerechtelijke politie van West-Vlaanderen.



Speurders hopen dat de nieuwe beelden ertoe zullen leiden dat de man geïdentificeerd wordt.



Met informatie kan u terecht op gratis nummer 0800 30 300 of via het mailadres opsporingen@police.belgium.eu. De politie benadrukt dat alle tips vertrouwelijk behandeld worden.