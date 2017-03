KVV Zelzate zet jeugdspelertje aan de deur na inbraak in materiaalkot

Hannes Cool

28/03/17 - 22u14 Bron: Eigen berichtgeving

Een beeld van de bewakingscamera © kos.

Drie jongetjes van 8 en 9 jaar drongen gisteren rond 15 uur de materiaalruimte van voetbalclub KVV Zelzate binnen. Een van hen was zelf jeugdspeler bij de club. De club zette hem aan de deur en kon de drie identificeren aan de hand van haarscherpe camerabeelden.

Vorig jaar kreeg de Oost-Vlaamse voetbalclub maar liefst elf keer inbrekers over de vloer. Verschillende malen was er sprake van braakschade en daarom besloot de club om camera's te installeren in de materiaalruimte en het secretariaat.



Amper anderhalve maand na de installatie ervan, hebben ze al meteen hun bewezen. De drie zouden deel uitmaken van een jeugdbende in Zelzate. De politie is op de hoogte van de feiten.