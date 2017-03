27 Belgische collaborateurs krijgen nog Duits 'oorlogspensioen'

KV

28/03/17 Bron: Belga

Adolf Hitler. © wikimedia.

Zevenentwintig mensen in België ontvangen om gezondheidsredenen nog een vergoeding van Duitsland omdat ze tijdens de Tweede Wereldoorlog gediend hebben in het Duitse leger. Dat heeft de Duitse ambassadeur Rüdiger Lüdekring vandaag gezegd in de Kamercommissie Buitenlandse Zaken.

Onderzoekers brachten eerder al aan het licht dat Belgische leden van de Waffen SS vele jaren later nog een oorlogspensioen kregen voor hun collaboratie met de Nazi's. Over hun aantal en de precieze omstandigheden bestaan echter nog heel wat vragen.



Na onderzoekswerk van de groep 'Mémoire-Herinnering' - een vereniging van geëngageerde burgers en overlevenden van de concentratie- en vernietigingskampen van de Nazi's - werkten Kamerleden van sp.a, PS en DéFI een voorstel van resolutie uit om klaarheid te scheppen.



De uitbetaling van de vergoedingen - zowat 385 euro per maand - werd in Duitsland afhankelijk gemaakt van een doorlichting van de handel en wandel van de betrokkenen tijdens de oorlog, verduidelijkte Lüdekring. Duitsland wil er immers zeker van zijn dat het geen geld uitkeert aan oorlogsmisdadigers en beroept zich daarvoor op het werk van het Simon Wiesenthal Center.



Verwijzend naar de privacyregels gaf de ambassadeur geen verdere details vrij. Niet over de identiteit van de betrokkenen, maar ook niet over het aantal mensen dat in totaal van een oorlogspensioen genoten heeft of over hun nationaliteit. Wel verzekerde hij dat Duitsland bereid is zijn medewerking te verlenen als het concrete zaken voorgelegd krijgt.