Docks Bruxsel opent Food District met 20 restaurants

28/03/17 - 17u28 Bron: Belga

Het winkelcentrum Docks Bruxsel heeft vandaag officieel zijn Food District geopend. Om de opening van de 20 restaurants en kiosken te vieren, organiseert Docks Bruxsel tijdens de paasvakantie de Food District Days.

Het Food District van shoppingcenter Docks is elke dag open van 9.00 uur of zelfs vroeger tot 22.30 uur en biedt met zijn 20 eetgelegenheden van de Belgische tot de Libanese keuken voor ieder wat wils aan.



De lancering van het Food District past volgens Docks Bruxsel volledig in de huidige foodtrend en biedt een antwoord op de vraag van de consument naar een nieuwe, kwalitatieve culinaire beleving. Het Food District is in totaal goed voor 5.400 vierkante meter aan restaurants en kiosken, ofwel 11 procent de totale oppervlakte van Docks Bruxsel.



Om de opening van de restaurants te vieren zijn er tijdens de paasvakantie de Food District Days. Die vinden plaats op zaterdag 1 april en tijdens de twee lange weekends van de paasvakantie, namelijk van donderdag 6 tot en met zaterdag 8 april en van donderdag 13 tot en met zaterdag 15 april. De bezoekers kunnen er dan genieten van allerlei degustaties, live muziek en animatie.