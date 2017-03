Franse student dient klacht in tegen Brusselse agenten: "Sloegen me en stopten me in koffer van auto"

Bewerkt door: ADN

politie brussel Een Franse student heeft bij het Comité-P klacht ingediend tegen agenten van de Brusselse lokale politie, omdat die hem hardhandig zouden hebben aangepakt. De agenten zouden hem in het commissariaat aan de Kolenmarkt geslagen hebben en opgesloten hebben in de koffer van een wagen, om hem daarna achter te laten aan het Zuidstation. Dat meldt La Dernière Heure. Het Brusselse parket bevestigt dat er een opsporingsonderzoek is geopend naar de feiten.

Volgens de student had hij in een beschonken bui op de ramen van het restaurant Comme chez Soi geslagen en was hij op de motorkap van een wagen geklommen. Een politiepatrouille zou hem opgepakt en overgebracht hebben naar het commissariaat aan de Kolenmarkt. Onderweg zouden ze hem uitgescholden hebben en eenmaal in het commissariaat zouden de agenten hem geboeid op de knieën gedwongen hebben, om hem vervolgens minstens tien keer te slaan.



De twee agenten zouden vervolgens wel de boeien losgemaakt hebben, maar de student niet zomaar hebben vrijgelaten. In plaats daarvan stopten ze hem in de koffer van een patrouillewagen en zetten ze hem af op een verlaten plek vlakbij het Zuidstation.



De student diende klacht in bij het Comité-P, dat de klacht overmaakte aan het Brusselse parket. Daar is een opsporingsonderzoek geopend.