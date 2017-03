Tot levenslang veroordeelde Abdullah Essah tekent cassatieberoep aan

EB

28/03/17 - 16u06 Bron: Belga

Slachtoffer Erik Janssen en dader Abdullah Essah. © Marco Mariotti & Belga.

De 23-jarige Abdullah Essah uit Dilsen-Stokkem, die op 14 maart door het Tongerse hof van assisen tot een levenslange opsluiting was veroordeeld, tekent cassatieberoep aan. Dat bevestigt zijn raadsman Gino Houbrechts. Essah kreeg levenslang voor de moord op de 50-jarige minderbegaafde Erik Janssen in Dilsen-Stokkem.

In de nacht van 21 op 22 oktober 2013 ging de jonge dader Janssen in zijn slaapkamer te lijf met een mes en een schaar. Hevig bloedend sukkelde Janssen via de trap naar het gelijkvloers, waar Essah hem eigenhandig wurgde en smoorde. Bij Janssen werden ook zware anale letsels vastgesteld. De doodsstrijd zou een uur tot anderhalf uur geduurd hebben. Volgens de jury en het hof blijft de 23-jarige man een ernstig en reëel gevaar voor de samenleving en moet de maatschappij maximaal beschermd worden tegen deze twintiger.



"Erik Janssen is op een uiterst brutale en laffe manier gedood met een schrijnend gebrek aan respect voor de meest fundamentele waarden in onze samenleving. Janssen onderging een doodsstrijd van minimaal zestig minuten. De dood van Janssen heeft een onuitwisbare stempel gedrukt op het leven van familie, vrienden en nabestaanden. Erik Janssen was graag gezien en stond positief in het leven", aldus het hof.



Essah heeft volgens het hof van assisen een "antisociale, narcistische persoonlijkheid met gepsychopathiseerde kenmerken". "Zijn egocentrisme is fundamenteel. De prognose naar de toekomst toe is somber. Het risico op recidive is groot en duidelijk", zo klonk het twee weken geleden bij de voorlezing van het arrest over de strafmaat.