28/03/17 - 16u20 Bron: vtmnieuws.be

Het basisinkomen invoeren is "asociaal", vindt N-VA-Kamerlid Nathalie Van Peel. "Je geeft een uitkering om er verder niet meer naar te kijken. Dan ga je naar een Waals model waar mensen aan hun lot worden overgelaten." Van Peel discussieerde met Nele Lijnen (Open Vld) over het basisinkomen in De Meulemeester in Debat.