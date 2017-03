NMBS gaat aanbod Brusselse voorstadslijnen uitbreiden

Door: redactie

28/03/17 - 14u36 Bron: Belga

© photo news.

De NMBS heeft het nieuwe vervoersplan voor december 2017 tot en met 2020 voor Brussel voorgesteld. De voorstadslijnen, de S-lijnen, krijgen zowel op weekdagen als in het weekend een stevige uitbreiding van het aanbod.

Op nationaal vlak wil de NMBS met het nieuwe vervoersplan het treinaanbod met 5,1 procent verhogen en de reistijd met 3 procent inkorten. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is die intentie met name voelbaar op de 12 voorstadslijnen die sinds december 2015 werden uitgerold.



Op weekdagen zal de S4-lijn (Aalst-Brussel-Vilvoorde) vanaf december 2017 een hele dag rijden tussen Merode en Vilvoorde. De S5-verbinding (Edingen-Halle-Schuman-Mechelen) rijdt in het nieuwe plan altijd door tot in Edingen (Enghien), terwijl sommige treinen nu al stopten in Halle. De S6-verbinding (Aalst-Geraardsbergen-Brussel) zal de hele dag doorrijden tot in Aalst. Het avondaanbod wordt tijdens de week eveneens uitgebreid op verschillende lijnen.



Tijdens het weekend zal de S5-lijn (Edingen-Brussel-Mechelen) voortaan ook rijden, wat nu niet het geval is, en worden de lijnen S1 (Nijvel-Brussel-Antwerpen) en S2 ('s Gravebrakel-Halle-Brussel-Leuven) uitgebreid met in de toekomst elk half uur een trein in plaats van om het uur.



Voor de studenten is er ook belangrijk nieuws, want op zondagavond komen er twee nieuwe studententreinen die rechtstreeks naar Etterbeek (VUB en ULB) en Louvain-La-Neuve (UCL) zullen rijden.



De NMBS heeft ook een nationaal investeringsplan met een budget van 3,072 miljard euro klaar. Zowel het nieuwe vervoersplan als het investeringsplan moeten nog goedgekeurd worden door de regering.