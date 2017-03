Reconstructie van dubbele moord aan jaagpad Zeebrugge en in Blankenberge

Door: Jelle Houwen, ADN

28/03/17 - 14u47 Bron: Eigen berichtgeving

De dader van de dubbele moord werd met de auto ter plaatse gebracht. © Gianni Barbieux.

video In Zeebrugge en Blankenberge wordt deze middag een reconstructie gehouden van de dubbele moord van drie weken geleden.

Op 7 maart schoot een 43-jarige man van Duitse afkomst langs het jaagpad in Zeebrugge een 49-jarige man op de fiets in het hoofd. Daarna stak hij het appartement van zijn moeder in Blankenberge dezelfde nacht in brand. Naar eigen zeggen had hij zijn moeder eerst vergiftigd met pillen om haar te helpen zelfmoord te plegen. Omdat dat mislukte moest hij haar doden met een mes. Daarover was hij zo razend geworden op zijn vriend, die hem adviseerde voor de humane zelfmoord, dat hij hem doodschoot.



Advocaat komt ten val

Het tweede deel van de reconstructie werd een tijd opgeschort. Na het deel in Zeebrugge kwam advocaat Olivia Delille, die beklaagde Oliver Bolte verdedigd, ten val. Ze werd afgevoerd met de 100 en zou haar been gebroken hebben. Even werd gevreesd dat het tweede deel van de reconstructie later zou moeten doorgaan.



De reconstructie wordt echter toch voortgezet. Er is een andere advocaat gevonden in Blankenberge zelf die de beklaagde kan bijstaan. De keuze om verder te gaan zonder de vaste raadsman van Bolte komt er allicht omdat er heel wat manschappen in de weer zijn om de reconstructie in goede banen te leiden. Uitstel zou opnieuw een hele planning met zich teweeg brengen.