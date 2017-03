Reconstructie dubbele moord Zeebrugge/ Blankenberge opgeschort: advocaat gevallen en afgevoerd

Door: Jelle Houwen, ADN

28/03/17 - 14u47 Bron: Eigen berichtgeving

De dader van de dubbele moord werd met de auto ter plaatse gebracht. © Gianni Barbieux.

video In Zeebrugge en Blankenberge wordt deze middag een reconstructie gehouden van de dubbele moord van drie weken geleden. Het tweede deel van de reconstructie is voorlopig opgeschort. Na het deel in Zeebrugge is advocaat Olivia Delille, die beklaagde Oliver Bolte verdedigd, ten val gekomen. Ze is afgevoerd met de 100. Ze zou haar been gebroken hebben. Er wordt nu gezocht of er een vervanger voor haar komt. Anders wordt het tweede deel later gehouden.