Slechts 44 van 108 aanbevelingen uit 2009 uitgevoerd

28/03/17 - 13u30 Bron: Belga

Georges Gilkinet (Ecolo) en Kristof Calvo (Groen). © photo news.

panama papers Slechts 44 van de 108 aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie rond grote fiscale fraude zijn acht jaar later uitgevoerd. Dat blijkt uit een rapport van het Rekenhof, dat is voorgesteld in de bijzondere commissie Panama Papers in de Kamer.

"Het minste wat we kunnen zeggen, is dat de balans van de twee jongste regeringen in verband met de strijd tegen fiscale fraude niet schitterend is", zegt Ecolo-Kamerlid Georges Gilkinet in een reactie op het rapport. Volgens hem zijn sommige aanbevelingen volledig vergeten. Voor andere zou het proces nog altijd aan de gang zijn om te worden uitgevoerd. "Fraudeschandalen zoals de verschillende #Leaks en de #PanamaPapers tonen nochtans aan dat fraudeurs nog altijd over voldoende creativiteit en verbeelding beschikken om verder te frauderen", aldus Gilkinet.



De groenen vinden dat sommige maatregelen nochtans dringend nodig zijn, zoals het toekennen van de status van gerechtelijk inspecteur aan sommige ambtenaren van de FOD Financiën, de functie van een financiële onderzoeksrechter, transparantie van rulings of sancties voor financiële tussenpersonen die zich schuldig maken aan medeplichtigheid van fraude.



"Elke keer als we de minister van Justitie of van Financiën ondervragen, antwoorden ze ons, met de hand op het hart, dat de strijd tegen fiscale fraude een prioriteit is. Maar hun verklaringe doorstaan de analyse niet. Deze fraude kost de schatkist elk jaar miljarden euro, terwijl er te weinig manschappen en wetgevende middelen tegenover staan. Integendeel, een aantal organen die zich hiermee bezighielden werden letterlijk ontmanteld".