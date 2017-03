Abdeslam legt in brieven aan moeder en zus uit waarom hij toegeslagen heeft

SVM

In de schuilplaats van de terroristen in Vorst hebben agenten vorig jaar brieven gevonden die Salah Abdeslam hoogstwaarschijnlijk zelf tijdens zijn vlucht geschreven heeft. Ze waren gericht aan zijn moeder, zus en verloofde en geven een duidelijk beeld van zijn motief. Het Franse tijdschrift Le Point publiceert er nu enkele fragmenten uit.

Sinds zijn aanhouding houdt Abdeslam de lippen stijf op elkaar. Aan zijn naasten legde hij echter wél uit waarom hij voor "de strijd in naam van God" gekozen heeft. "Een klassiek geval van zelfvergoelijking", leggen de speurders uit.



1. Zijn moeder

"Ik schrijf deze brief in de hoop dat je me zal vergeven", klinkt het in allesbehalve correct Frans. "Ik heb je in de steek gelaten en dat maakt je zonder twijfel triest. Ik vraag tot drie maal toe vergiffenis. Weet dat dit voor mij ook moeilijk geweest is, want ik zie je heel graag."



Abdeslam zegt voorts dat hij zich laten leiden heeft door Allah. "Zij zijn lafaards die mensen doden met hun vliegtuigen en spotten met onze geliefde profeet." Zijn overleden broer Brahim -die zichzelf opblies in een café- zet hij in de bloemetjes. "Hij heeft geen zelfmoord gepleegd. Hij heeft gevochten en is gedood door de ongelovigen, hij is een held van de islam. (...)



"Je zult het nu moeilijk hebben, maar Allah ziet je graag. Hij wil je in dit leven op de proef stellen, zodat je zonden vergeven worden en je het ultieme paradijs kan binnenstappen (...) Allah verbiedt het vuur van de hel voor de ouders van een martelaar. Het leven is kort, maar het hiernamaals duurt tot de eeuwigheid. Ik zie je graag. Je twee kinderen hebben gestreden voor Allah."



2. Zijn zus

"Het moet niet makkelijk zijn om zonder je twee broers door het leven te gaan. Iedereen ziet ons bovendien als terrorist, maar we hebben enkel de ongelovigen aangevallen. Frankrijk is een land dat al een hele tijd strijdt tegen de islam. Dit is onze wraak op de tachtig landen die onze moslimfamilies vermoorden. Zij hebben al duizenden mensen om het leven gebracht, zij zorgen elke dag voor terreur in moslimlanden."



"Zorg goed voor onze moeder, ik denk elke dag aan haar. Neem afstand van de zondaars en kom dichter bij de Heer, zodat Hij je kan belonen. Ik zou dan ook willen dat je naar een moslimland verhuist, dat zal beter zijn voor jou. Ik hoop dat deze kleine raad van pas zal komen in je verdere leven. Zorg goed voor onze ouders, liefje."



In de laatste paragraaf trekt Abdeslam nog eens stevig van leer. "Ik heb gezien dat er zelfs kaarsjes branden op ons balkon, als teken van medeleven voor die ongelovigen. En dat terwijl duizenden moslims gedood worden, zonder enige reactie. Wat een schande, denk toch goed na."



3. Zijn verloofde

"Ik bied je mijn verontschuldigingen aan: ik heb je verlaten terwijl ik je een huwelijk beloofd had. Dat is geen verraad, maar een keuze die ik gemaakt heb. We moeten in dit leven een offer brengen om de goedkeuring van de Heer te krijgen. Ik zou me een lafaard voelen als ik deed alsof er niets aan de hand was terwijl onze broeders elke dag afzien in die oorlog. Ze maken onze broers, onze zussen, onze kinderen af."



"Ik vraag aan Allah dat Hij je geduld en doorzettingsvermogen schenkt, zodat ook jij deze lastige beproeving kan doorstaan. Ik heb voor Allah opgegeven wat mij het dierbaarste was, alles ligt nu in Zijn handen. Ik hoop dat Hij je een man schenkt die nog beter zal zijn dan ik en dat we in het hiernamaals weer verenigd zullen worden. Ik hou van je, zorg goed voor jezelf. En geef mijn moeder weer wat hoop.