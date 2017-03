Door: redactie

Maar zes op de honderd Belgen beschermen zich het hele jaar door tegen de zon. Daarmee zijn we bij de slechtsten van Europa. We kennen de gevaren wel, maar toch zitten we te vaak in de zon zonder te smeren of ons te bedekken. Hoewel veel voorkomen kan worden door de juiste kledij. Met speciale kleren die UV-stralen absorberen, gewoon dik geweven zijn of uit donkere stoffen bestaan.