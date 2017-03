Jongeman pleegt zelfmoord op Chaussée d'Amour

Door: Jimmy De Schrijver, HR

28/03/17 - 11u43 Bron: Eigen berichtgeving

Archiefbeeld Luikersteenweg. © Borgerhoff.

Sint-Truiden Politie en parket hebben maandag een verdacht overlijden onderzocht langs de Luikersteenweg (N3) in Sint-Truiden. Uit onderzoek bleek dat een 19-jarige man uit Namen er in een witte bestelwagen zelfmoord had gepleegd.

Ter hoogte van het bedrijf PTS stond sinds zondag een witte bestelwagen. Die blokkeerde de toegang naar het bedrijf. De eigenaar van het bedrijf verwittigde de politie, maar de chauffeur liet alsnog op zich wachten. Met een heftruck werd de bestelwagen enkele meters verplaatst zodat de toegang naar het bedrijf vrij was. De politie had intussen aan de hand van de nummerplaten de firma, die eigenaar was van de bestelwagen, kunnen contacteren. Toen een van de werknemers ter plekke kwam en de bestelwagen wilde verplaatsen werd de gruwelijke ontdekking gedaan. Zijn 19-jarige collega uit Namen had zich verhangen.



Wie met vragen zit over zelfdoding kan terecht bij de zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of via de website www.zelfmoord1813.be.