Eternit ook in beroep veroordeeld in asbestzaak, schadevergoeding ligt wel fors lager

28/03/17 - 11u46 Bron: Belga

Françoise Jonckheere stierf in 2000 aan longvlieskanker, een gevolg van het inademen van asbest. © photo news.

Eternit is ook in beroep veroordeeld voor de dood van een vrouw in 2000. Françoise Jonckheere stierf toen aan longvlieskanker, allicht door het inademen van asbest. De schadevergoeding die de familie oorspronkelijk eiste van het bedrijf - een kwart miljoen euro - heeft het Brusselse hof wel drastisch verlaagd, naar 25.000 euro.

In 2011 werd bouwbedrijf Eternit veroordeeld tot het betalen van 250.000 euro schadevergoeding aan de familie van de vrouw. Zij startte in 2000 een rechtszaak tegen het bedrijf, maar overleed enkele maanden later aan longvlieskanker, nadat haar man - die jaren werkzaam was in het bedrijf in Kapelle-Op-Den-Bos - al eind de jaren 80 stierf. Ook hij overleed toen aan dezelfde ziekte. Na de dood van de vrouw zetten haar vijf zonen het geding verder. Twee van hen bezweken ook in 2003 en 2009 aan dezelfde vorm van kanker.



"Eternit heeft jarenlang gelogen over de gevaren van asbest en heeft nadien een doofpotoperatie op poten gezet", zei Eric Jonckheere, zoon van Françoise nog begin dit jaar. "Mensen die ziek werden, kregen een vergoeding, zolang ze maar geen proces begonnen. Asbestslachtoffers die een beroep wilden doen op het Asbestfonds, moesten afzien van gerechtelijke stappen. Ook mijn moeder kreeg een dergelijke vergoeding aangeboden van de CEO van Eternit, maar ze weigerde dat resoluut. Ze had gelijk, er moet een einde komen aan die omerta."



Te weinig veiligheidsmaatregelen

Volgens de rechtbank van eerste aanleg ging Eternit in de fout door asbest te blijven gebruiken en door de gevaren van het mineraal te minimaliseren, hoewel bekend was dat het longvlieskanker en asbestose kon veroorzaken. het bedrijf ging in beroep, maar het hof is van oordeel dat het al sinds de jaren zeventig wist dat asbest zwaar kankerverwekkend was en dat het niet de nodige veiligheidsmaatregelen heeft genomen om de gezondheid van haar werknemers en omwonenden te beschermen.



De schadevergoeding van 250.000 euro die de familie in eerste aanleg had gekregen, wordt teruggebracht tot 25.000 euro. De familie reageert desalniettemin tevreden op het arrest. Eternit kan wel nog in cassatie gaan.