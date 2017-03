Oud-postbode was ermee weg: Oostendenaars krijgen post na twee jaar

Door: Bart Boterman, ADN

28/03/17 - 10u01 Bron: Eigen berichtgeving, Belga

© photo news.

Enkele Oostendenaars hebben post ontvangen die ruim twee jaar geleden al in de brievenbus had moeten vallen. Een oud-postbode had die ontvreemd, maar de post werd recent gevonden. Bpost roept de gedupeerden op om klacht in te dienen bij de politie.

"Uit het politieonderzoek blijkt dat de verantwoordelijke een ex-postbode is, de man was al ontslagen door Bpost voor het niet-correct uitvoeren van zijn functie" Barbara Van Speybroeck, woordvoerster van Bpost Een aantal Oostendenaars kreeg gisteren post uit eind 2014 in de bus. Blijkbaar werd die meegenomen door een postbode die al een tijdje niet meer werkzaam is bij het bedrijf. "Vrij recent werd in een provinciaal domein een sporttas opgemerkt met daarin honderden brieven", bevestigt Bpost. "De politie heeft die meegenomen voor verder onderzoek. Daaruit blijkt dat de tas toebehoort aan een oud-werknemer van Bpost uit de regio van Oostende. Na het onderzoek is de post ons terugbezorgd."



De zak werd vrij recent gedumpt want de brieven waren nog in goede staat. Die werden dus alsnog aan de rechtmatige eigenaars bezorgd, samen met een begeleidende brief waarin het postbedrijf excuses aanbiedt en uitlegt wat er is gebeurd. "Dit komt hoegenaamd niet vaak voor", aldus het bedrijf. "Het betreft hier een malafide praktijk en een uitzondering."



"Uit het politieonderzoek blijkt dat de verantwoordelijke een ex-postbode is, de man was al ontslagen door Bpost voor het niet-correct uitvoeren van zijn functie. Dat hij de post weggooide, was op het moment van zijn ontslag nog niet bekend. We raden klanten die nadeel ondervonden aan om klacht in te dienen bij de politie", zegt Barbara Van Speybroeck, woordvoerster van Bpost. Hoogstwaarschijnlijk gooide de postbode honderden brieven weg, maar werden er veel nooit teruggevonden.

Telkens opnieuw aanmaningen Hendrik met facturen en brieven van 2014 die hij nu pas kreeg. © BBO. "In totaal ben ik toch zeker 250 euro kwijt door die postbode" Hendrik Van Eycken De problemen waren volgens de buurtbewoners al jaren aan de gang.



Hendrik Van Eycken (48) uit de Stenedorpstraat kan er niet om lachen. "Jarenlang kwamen mijn brieven niet aan. Ik kreeg telkens opnieuw aanmaningen van de Watergroep, Eneco, EOS en mijn leveranciers omdat ik geen facturen betaalde. Ze kwamen echter nooit in mijn bus", vertelt Hendrik, schilder én carrossier bij De Lijn.



Hij dacht eerst dat hij de facturen per ongeluk had weggegooid. "Maar na een tijdje kon het mijn eigen schuld niet meer zijn. Er kwam systematisch te weinig post aan. Ook een boete van een verkeersovertreding in Nederland had ik niet gekregen. Meteen een extra boete van 63 euro. In totaal ben ik toch zeker 250 euro kwijt door die postbode", aldus Hendrik, die de afgelopen jaren al verschillende klachten indiende bij de ombudsman van Bpost.



Hij is lang niet de enige, want alle bewoners van de Stenedorpstraat, de Steense Dijk en het Oudstrijdersplein kreeg te kampen met het probleem. Brieven belandden ook vaak in de verkeerde bussen, waarop de bewoners zelf voor postbode moesten spelen.