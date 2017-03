Tuchtonderzoek tegen acht leden WhatsApp-groepje Antwerpse politie

Patrick Lefelon en Philippe Truyts

FOD Justitie heeft tuchtonderzoeken opgestart tegen vier bewakers van het Veiligheidskorps. Zij worden eerstdaags ondervraagd over hun gore, racistische en seksistische chatgesprekken in een Whatsapp-groepje.

De Antwerpse korpschef Serge Muyters had vorige week al vier inspecteurs, die in hetzelfde Whatsapp-groepje zaten, laten weten dat er een tuchtonderzoek tegen hen wordt geopend. Muyters deed dat nadat hij een rapport over pesterijen binnen het Veiligheidskorps had gekregen. De gortige gesprekken in het Whatsapp-groepje, die in de pers uitlekten, waren een onderdeel van die pesterijen.



Ook FOD Justitie onderneemt nu stappen. Woordvoerster Katleen Van De Vijver van FOD Justitie, afdeling gevangenissen: "Tegen een aantal leden van het Whatsapp-groepje is een proces-verbaal opgemaakt. Daarvan zijn er vier leden van FOD Justitie. De uitnodigingen voor ondervraging in het kader van een disciplinair onderzoek zijn verzonden aan onze personeelsleden. Alle andere personeelsleden van het Veiligheidskorps moeten opnieuw de module "deontologie" volgen waarin aandacht is voor respectvol omgaan met elkaar, gedetineerden, omgaan met sociale media en integriteit." Lees ook Politie wil toegang tot WhatsAppberichten

Agent probeert uit leven te stappen na pestgedrag in Whatsapp-groepje: "Zelfs als ik ziek thuis zat, bleven ze me pesten"

Dolfke Wie de acht leden (vier agenten/vier bewakers) zijn die een tuchtonderzoek riskeren, wordt niet bekend gemaakt. In total zaten er 25 leden in het Whatsapp-groepje. Vast staat wel dat "Dolfke" één van de acht is. De inspecteur ging in de chatgesprekken na de aanslagen van Parijs helemaal uit zijn bol en chatte "Het Dolfke in mij raakt weer flink nijdig." Een collega-bewaker reageerde daarop: "Er moet dringend grote kuis gehouden worden en de grenzen dicht."

"Oorlog tegen racisme" De linkse oppositie in de gemeenteraad vond maandag dat de urgentie van het probleem te weinig doordringt tot het Antwerpse politiekorps. Ook meerderheidspartij Open Vld wijst erop dat men de hoogste ethische standaarden zou moeten hanteren voor politieagenten. Volgens Robert Voorhamme (sp.a) zou een audit door de algemene inspectie politie erg nuttig kunnen zijn. "Er hapert iets aan het zelfreinigend vermogen van het korps. We horen bij elk incident dat het om 'rotte appels' gaat. Maar men moet zich eens gaan bezinnen over de vraag waarom die appels rot worden."



Peter Mertens (PVDA) hekelt de sfeer van onaantastbaarheid in het korps. "Ik zie veel 'war on drugs' in deze stad, maar geen 'war on racism'. De politie zit met een enorm probleem. Dit is geen fait divers.