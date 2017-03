Volgens politie stond er niks op beelden: nabestaanden vinden zelf verdacht trio

BJORN MAECKELBERGH

28/03/17 - 06u00

© Baert Marc.

Opritmoord In het onderzoek naar de moord op drogist Johan Verhaeghe eist advocaat Jef Vermassen dat de politie drie mannen identificeert die vlak na de moord gefilmd werden toen ze zich verdacht gedroegen voor zijn winkel in Schaarbeek. Vermassen noemt het onbegrijpelijk dat de weduwe en zoon van het slachtoffer die mannen zélf moesten ontdekken op bewakingsbeelden. "Volgens de politie stond er niets op."

Slachtoffer Johan Verhaeghe (66), die thuis in Kampenhout werd vermoord, runde in Schaarbeek een drogisterij. © RV.

Johan Verhaeghe had geen schijn van kans toen hij op dinsdag 3 mei 2016 kort voor middernacht zijn Mercedes parkeerde op zijn oprit in Kampenhout. Een onbekende maakte hem af met één kogel. Verhaeghe werd later die nacht door zijn vrouw dood teruggevonden achter het stuur van zijn auto. De speurders keken lang in de richting van de weduwe, die thuis was op het moment van de moord, maar naar eigen zeggen het schot niet hoorde. Omdat de vrouw faalde met een test met de leugendetector vloog ze in de cel. Na 21 dagen liet het gerecht haar vrij. De vrouw en haar zoon verweten de speurders tunnelvisie. Volgens hen zou de politie niet alle pistes onderzoeken en vooral in hun richting kijken.