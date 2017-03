Minister De Croo kaart veiligheid humanitaire hulpverleners aan bij VN-topman

Door: redactie

28/03/17 - 00u45 Bron: Belga

Familieleden van de zes vermoorde hulpverleners rouwen terwijl ze wachten tot de lichamen van hun geliefden worden vrijgegeven. © ap.

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo (Open Vld) vindt dat de VN-missie in Zuid-Soedan forser moet optreden om humanitaire hulpverlening mogelijk te maken. Hij zal de veiligheid van humanitaire werkers en de toegang tot hulp in het door hongersnood geteisterde land volgende week aankaarten tijdens een onderhoud met de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres.

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo. © photo news.

De liberale vicepremier zat maandag rond de tafel met een reeks humanitaire ngo's. Naast de leden van het Consortium 12-12, nam ook het Rode Kruis deel aan het overleg. Op de agenda stond de aanpak van de humanitaire crisis in Jemen, Nigeria, Zuid-Soedan en Somalië. In die landen dreigt een hongersnood.



Eerder kondigde de minister aan dat elke bijdrage aan de actie Hongersnood 12-12 vanuit de federale overheid zal worden verdubbeld. Tijdens het overleg heeft De Croo toegezegd binnenkort een eerste schijf vrij te maken. "De piek van de hongersnood wordt tegen de zomer verwacht. Het is belangrijk dat we op het terrein zo snel mogelijk extra middelen kunnen inzetten. Alleen zo kunnen we levens redden. Daarom maak ik zo snel mogelijk een eerste schijf humanitaire hulp voor Hongersnood 12-12 vrij", aldus De Croo.



Hinderlaag

Dit weekend werden in Zuid-Soedan acht humanitaire hulpverleners gedood. Ze kwamen tussen hoofdstad Djoeba en Pibor, in het noordoosten, in een hinderlaag terecht. Het gaat om het zwaarste verlies van humanitaire hulpverleners sinds de start van de burgeroorlog eind 2013. De voorbije 3,5 jaar kwamen al 79 humanitaire hulpverleners in Zuid-Soedan om het leven.



Tijdens het onderhoud toonden de humanitaire organisaties zich bezorgd over de toegang tot de noodgebieden. Minister De Croo engageerde zich ertoe volgende week tijdens een gesprek met VN-topman Guterres tussen te komen over de veiligheid van humanitaire hulpverleners en de toegang tot mensen in nood. De VN-missie UNMISS in Zuid-Soedan zou wat hem betreft "robuuster" kunnen optreden.



Snel en veilig

"Het is belangrijk dat hulpgoederen snel en in veilige omstandigheden ter plaatse geraken", vindt De Croo. "Desnoods moet humanitaire toegang worden afgedwongen. We kunnen niet aanvaarden dat strijdende partijen humanitaire hulp blokkeren en doelbewust humanitaire werkers bombarderen. De Verenigde Naties kunnen daar een rol spelen".