Door: redactie

27/03/17 - 22u30 Bron: vtmnieuws.be

video

Tom blikt terug naar zijn prestatie in Roubaix '16. Hij werd er tweede, maar heeft niets anders dan positieve woorden over de wedstrijd. "Eén zo'n koers maakt alles wat eraan vooraf gegaan is goed. Het is voor zo'n koersen dat ik het doe".