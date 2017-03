En er wordt opnieuw Frans gesproken tijdens de gemeenteraad in Linkebeek...

Bewerkt door: FT

27/03/17 - 22u02 Bron: Belga

Damien Thiéry en Yves Ghequière, kandidaat-burgemeester van Linkebeek. © Tom Vierendeels.

Tijdens de gemeenteraad van faciliteitengemeente Linkebeek is deze avond, net als vorige keer, Frans gesproken zonder dat de voorzitter van de gemeenteraad ingreep. Dit keer was het Dominique Schwarts van de Franstalige meerderheidsfractie LB die in het Frans een vraag stelde over de inrichting van een rommelmarkt.