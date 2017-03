Witte ballonnen voor herdenking Nicola (17)

Lieven Samyn

27/03/17 - 18u50

© henk deleu.

IEPER Witte ballonnen, applaus en een minuut stilte. Die drie ingrediënten kruidden vanavond rond 17u een herdenkingsmoment voor de doodgereden Nicola Deplaecie (17) uit Ieper. De jongeman kwam vorige vrijdag om toen hij met zijn BMX door een auto werd gegrepen vlakbij zijn huis.

Zo'n tweehonderd vrienden en kennissen van Nicola zakten naar de buurt van het station van Ieper, een plaats waar Nicola vaak met zijn vrienden afsprak, af. Wie wou, kon ook een boodschap in een rouwboek neerschrijven.



"Een mooi gebaar", vindt vriend en schoolmakker Michiel Parmentier (17), één van de initiatiefnemers om de oproep tot bijeenkomst via Facebook lanceerde. "Het deed deugd om ons verdriet te delen." Enkelen lieten hun tranen de vrije loop.



Ook Yoran Kuypers (17) uit Ieper was aanwezig. "Met mijn BMX-fiets, als eerbetoon aan Nicola", vertelt hij. Samen met andere leden van Wheels Up, een groepje BMX-fanaten uit de regio, sprak Yoran vaak af om hun kunstjes met hun fiets in te oefenen. "Vallen en weer opstaan, altijd maar weer", dat was het motto van Nicola", aldus Yoran. "Spijtig dat hij er niet meer is. Eén troost: hij is wel gestorven terwijl hij datgene deed wat hij graag deed."



Enkele vrienden lanceerden ondertussen al stickers met de #ridefornicola. Vandaag vertrekken zo'n honderd schoolgenoten van het VTI van Ieper op schooltrip naar Italië. Ook Nicola zou normaal met hen op reis gaan. Voor het vertrek zal er ook nog eens stilgestaan worden bij het overlijden van Nicola.