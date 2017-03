Door: redactie

Tom was amper 18 jaar oud toen hij zijn eerste Parijs-Roubaix reed. Hij werd er meteen zesde bij de beloften en werd al snel verliefd op deze loodzware koers. Kijk je even mee naar de archiefbeelden van Thierry Vervoort? Het is echt gek om zo'n piepjonge Tom Boonen aan het werk te zien!