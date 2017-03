Opvangcentrum dicht: 200 dakloze vluchtelingen op straat

Bewerkt door: mvdb

Haren (Brussel) Het opvangcentrum voor daklozen in Haren heeft maandag de deuren gesloten. Door de sluiting komen zo'n 200 vluchtelingen op straat te staan. De groep probeerde nog in het opvangcentrum te blijven door middel van een zitstaking, maar uiteindelijk kwam de politie zonder geweld tussen om de vluchtelingen naar buiten te begeleiden.

De sluiting was voorzien om 13.00 uur, maar de vluchtelingen rekten zo lang mogelijk de tijd om alsnog in het opvangcentrum te kunnen blijven. Eenmaal alle bedden opgeruimd waren door de medewerkers van Samusocial was het duidelijk dat er geen plaats meer was voor de transitmigranten. De politie kwam omstreeks 15.00 uur langs om de overgebleven personen duidelijk te maken dat het centrum sloot. Dat verliep op een vreedzame manier en zonder tegenspraak.



Noordstation

Het centrum in Haren is de eerste opvangplaats van het Winterplan die de deuren sluit. De vluchtelingen komen nu opnieuw op straat te staan en zetten meteen koers richting het Brusselse Noordstation, waar ze hoogstwaarschijnlijk kamp zullen opzetten. "In de overige centra is er geen plaats voor zo'n grote groep, omdat ze toch vooral samen willen blijven", vertelt Marie-Anne Robberecht, woordvoerster van Samusocial. "Bovendien krijgen de mensen met gezondheidsproblemen voorrang en hier gaat het veelal om gezonde jonge mannen."