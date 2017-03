Waalse regering koopt site Caterpillar voor slechts één euro

Bewerkt door: FT

De site en enkele installaties van de Caterpillarfabriek nabij Charleroi worden aan de Waalse regering verkocht voor een symbolische euro.

De Waalse regering, die Caterpillar met onteigening bedreigd had toen de groep de site van Gosselies wilde opdoeken, heeft het domein van bijna 100 hectare en de belangrijkste installaties voor een symbolische euro kunnen kopen. Dat heeft Waals minister-president Paul Magnette bekendgemaakt.

De gronden en installaties in Gosselies, nabij Charleroi, zijn zo'n 143 miljoen euro waard. Volgens de Waalse regering ligt de waarde echter rond de 500 miljoen euro. Zij krijgt de site nu slechts voor een symbolische euro in handen, nadat vandaag een akkoord bereikt werd met de directie van Caterpillar.



Minister-president Magnette stelt dat het resultaat bereikt kon worden "door alle bestaande juridische instrumenten te gebruiken". De details behoren tot het geheim van de onderhandelingen. Voor een multinational zoals Caterpillar - en een van de sterkhouders in Wallonië - is het soms beter om een minnelijke schikking te vinden dan een lange procedureslag te starten, aldus de minister-president. Minister van Economie Jean-Claude Marcourt wees op de rol van de vakbonden.



Het akkoord werd door de Waalse regering bekrachtigd tijdens een bijzondere ministerraad. De ondertekening van de eigenlijke verkoop is voor juni 2018 gepland.



Eerste vertrekkers

De directie van Caterpillar kondigde vorig jaar in september aan dat het de fabriek in Gosselies wilde sluiten. 2.200 arbeiders zouden op straat komen te staan. Werknemers die 55 of ouder waren toen de sluiting werd aangekondigd, kunnen met vervroegd pensioen. Volgende maand zullen de eerste werknemers het bedrijf verlaten - zo'n 530 arbeiders en 120 bedienden. In mei en juni volgt een tweede golf. Op het eind van dit jaar zal de Caterpillarfabriek nog slechts honderden werknemers tewerkstellen.