Alarmerende trend onder Antwerpse tieners: lachgas inhaleren

video Steeds maar Antwerpse jongeren inhaleren lachgas uit slagroompatronen om high te worden. Lachgas is legaal, maar daarom niet ongevaarlijk. Antwerps gemeenteraadslid Karim Bachar (sp.a) vraagt dat het Antwerpse stadsbestuur maatregelen neemt. Op een nieuw filmpje dat druk gedeeld wordt op sociale media, is te zien hoe het serieus fout loopt.

De jongeren spuiten het lachgas in een ballon en inhaleren het op die manier. Het geeft hen een roes of ze vallen zelfs flauw. Via Snapchat en andere sociale media delen ze de filmpjes met hun vrienden.



In het Antwerpse straatbeeld duiken steeds vaker lege patronen op. De patronen zijn te koop in supermarkten. Zelfs sommige nachtwinkels in Borgerhout bieden ze aan.



Het feit dat slagroompatronen legaal zijn, betekent echter niet dat het ongevaarlijk is, zegt jeugdwerker en gemeenteraadslid Bachar (sp.a). Bijkomend probleem is dat de jongeren die ermee experimenteren ook steeds jonger worden. Oppositieraadslid Bachar pleit daarom voor een informatiecampagne van het Antwerpse stadsbestuur.