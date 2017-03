Internationale drugsactie in Benelux en Frankrijk leidt tot 20 arrestaties

Door: redactie

Politie- en douanediensten uit Nederland, Luxemburg, Frankrijk en België hebben van donderdag 23 maart tot zondag 26 maart gezamenlijk een internationale actie gehouden tegen de handel in verdovende middelen en het drugstoerisme. Van de 1.313 gecontroleerde mensen bleken er 141 in het bezit van drugs. Twintig mensen werden gerechtelijk aangehouden en 14 voertuigen werden in beslag genomen. Dat meldt de federale politie.

"Mede dankzij het Benelux-verdrag over politiesamenwerking is de actie succesvol geweest", klinkt het. Door dit verdrag kunnen politieambtenaren uit de Benelux sinds januari 2005 in de drie landen verdachten achtervolgen en controleren.



Er werden controles uitgevoerd op de vervoersassen Rotterdam-Roosendaal-Antwerpen-Parijs en Maastricht-Luik-Luxemburg-Metz, zowel langs autosnelwegen en provinciale wegen als op treinen, bussen en in drugspanden.



Twee aanhoudingen gebeurden nadat een voertuig een controle van de lokale politie van Hageland was ontvlucht. Na een achtervolging van 20 minuten kon het voertuig klemgereden worden. In het voertuig zaten twee Belgen, onder invloed van amfetamines, die onder voorwaarden vrij waren. Ze waren bovendien in het bezit van 13 gram speed, een schending van de voorwaarden. Beide personen werden aangehouden en het voertuig werd in beslag genomen.



In totaal namen 240 politieambtenaren deel aan de controleacties.