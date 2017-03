Nog uren hinder door gekantelde vrachtwagen afrit E40 Aalst

Door: Tim Van Damme

Richting Gent Een Deense vrachtwagen is deze namiddag op de E40 gekanteld aan de afrit Aalst. Er is grote ravage. De hinder houdt vermoedelijk nog enkele uren aan.

De truck kwam uit de richting van Brussel en trachtte de afrit richting Ninove te nemen. In de scherpe bocht ging het mis. De trucker verloor de controle over het stuur waarna zijn zware truck kantelde. Door de klap belandde een groot deel van de veertigtonner op de oprit van Aalst richting Gent. Ook die is momenteel afgesloten voor alle verkeer. De Poolse vrachtwagenbestuurder kwam er met de schrik van af maar de schade is enorm.



Wie van Brussel via de E40 naar Ninove wil, kan het best de afrit naar Aalst nemen om dan te keren op rondpunt Den Haring.



Wie van Aalst via de E40 naar Gent wil kan het best doorrijden richting Ninove en keren aan rondpunt Albatros om vervolgens via de overkant van de snelweg de oprit richting Gent te nemen.



Kraan

De brandweer is momenteel (18.40 uur) nog bezig om de brandstof uit de vrachtwagen in vaten over te pompen. De truck ligt nog steeds op zijn zij en ook aan het overladen is men nog niet begonnen. Er zou een zware kraan nodig zijn om de lading te kunnen overladen. Pas daarna kan de berging starten. De problemen zullen nog enkele uren aanhouden.