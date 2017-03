Gaslek in de buurt van basisschool in Aalst snel gevonden

Mozkito

27/03/17 - 14u15 Bron: Eigen berichtgeving

video In Aalst was de brandweer vanmiddag op zoek naar een gaslek in de nabijheid van een basisschool. Rond 13 uur werd er een gasgeur opgemerkt in de Raffelgemstraat. Daar zijn momenteel bouwwerken aan de gang. Het lek werd al snel gevonden en vormde geen gevaar voor de basisschool.