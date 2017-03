Toon Verheijen

27/03/17 - 15u37 Bron: Eigen berichtgeving

© Toon Verheijen.

De brandweer van Antwerpen is opgeroepen voor een brand bij een asfaltbedrijf aan het Albertkanaal in Wijnegem. De brand situeert zich aan de buiteninstallatie van het bedrijf. De rookhinder is beperkt. De precieze oorzaak is nog niet bekend.