Door: redactie

27/03/17 - 13u36 Bron: vtmnieuws.be

video

Op risicopunten in het parcours van de Ronde van Vlaanderen zullen betonblokken en andere obstakels verhinderen dat met voertuigen aanslagen gepleegd kunnen worden. Verder zal het rugzakkenverbod in meer gemeenten van kracht zijn en geldt er een droneverbod in de rand. Dat werd gezegd op een toelichting van het veiligheidsluik voor de 101ste Ronde van Vlaanderen zondag, en de Ronde van Vlaanderen Cyclo zaterdag.