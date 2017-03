Vierde poging in korte tijd: West-Vlaamse jongen kan zich losrukken uit greep van ontvoerder

EB

27/03/17 - 12u19 Bron: Belga

© photo news.

Het parket onderzoekt een nieuwe aangifte van een kidnappoging in Meulebeke, West-Vlaanderen. Een veertienjarige zou gisternamiddag vastgegrepen zijn door een oudere man. De jongen kon zich losrukken en naar huis vluchten.

Nadat de jongen zich had losgemaakt, ging de oudere man richting zijn voertuig. Het onderzoek loopt. Er is momenteel nog geen verdachte in beeld.



Het parket onderzoekt ook nog een ontvoeringspoging in Beveren-Leie (Waregem) en eventuele linken met twee feiten op 6 en 9 maart in Gullegem en Moorsele. Er zal ook worden onderzocht of er een link is tussen de eerdere incidenten en de nieuwe feiten in Meulebeke.