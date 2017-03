avh

27/03/17 - 11u59 Bron: Belga

Het station van Mechelen is ontruimd op politiebevel omdat er een verdachte koffer is gevonden. Dat meldt de NMBS. Het Koning Albertplein, de Leopoldstraat en de Consciencestraat zijn afgesloten voor het verkeer. Bussen mogen niet meer vertrekken van aan het station, treinen mogen nog wel doorrijden maar niet stoppen. Terrasgangers moesten voor de zekerheid naar binnen. DOVO is inmiddels ter plaatse.